इंग्लैंड की टीम मना रही थी वर्ल्ड कप जीतने का जश्न लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने किया किनारा, जानें क्यों

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) का खिताब इंग्लैंड ने अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ( NewZealand ) को हराकर इंग्लैंड पहली बार विश्व विजेता बना। साल 1992 के बाद पहली बार इंग्लिश टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में इंग्लैंड के लिए ये खुशी जितनी बड़ी है, तो वहीं इतने सालों बाद पहली बार नया विश्व विजेता मिला है। टीम ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। लेकिन टीम के दो खिलाड़ी इस जश्न से दूर भागते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल ( viral ) हो रहा है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं।

क्यों हुए जश्न से दूर

ट्विटर ( Twitter ) पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो ( video ) में देखा जा सकता है कि इंग्लैंड टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न मना रही है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान जब टीम को वर्ल्ड कप दिया गया तो टीम के खिलाड़ियों ने शैंपेन की बोतल का ढक्कन खोल दिया। टीम का जोश हाई था क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप की खुशी क्या होती है। इसको मेजबान टीम बड़े ही अच्छे से समझती है। ऐसे में इंग्लैंड ( England ) टीम के खिलाड़ी आदिल राशिद और मोईन अली इस जश्न से दूर भागते हुए नजर आए।

