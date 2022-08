परेशान शख्स को एक बंदर ने ऐसे दिया इमोशनल सपोर्ट, वायरल वीडियो देखकर आप भी कहेंगे Wow

Viral Video : परेशान शख्स को एक बंदर इमोशनल सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बंदर परेशान व्यक्ति को अपनी गोद में सिर रखकर लेटने के लिए इशारा करता है। वायरल हो रहे वीडियो को देख कर आप भी अरे Wow कहेंगे।

Viral Video : अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। वायरल वीडियो लोगों के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं, जिसे लोग अपने कमेंट के साथ अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं। इस बार हम जिस वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं वह एक बंदर का है, जिसमें वह परेशान शख्स को इमोशनल सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो से पता चलता है कि जब भावनाओं की बात आती है तो इंसानों और जानवरों में लगभग समान लक्षण ही होते हैं। जानवर इंसानों को दुखी नहीं देख सकते हैं और वह भी इंसानों को खुश करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं।

A monkey gave such emotional support to a troubled person, seeing the viral video, you will also say Wow