बंदर ने पेश की दोस्ती की मिसाल ,सिखाई मानवता और भाईचारे की बात, वीडियो देख आप हैरान हो जाएंगे

नई दिल्ली। इंसानों के बीच छोटी छोटी बातों को ले कर झगड़ा होना आम बात है, इंसान अपने लालच में एक दूसरे की जान लेने से भी बाज नहीं आता है। लेकिन एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिसमें दो चिम्पांजी आपस मे दोस्ती की मिसाल पेश करते नज़र आ रहे हैं।

दरअसल वायरल वीडियो को जो भी देख रहा है उसके हैरानी का ठिकाना नही रहता है। वायरल वेडियो में दो चिम्पैंजी एक दूसरे के पास बैठे हैं और उनके हाथ मे एक केला है, एक चिम्पैंजी केले को छीलता है यह देख कर पहले तो लगा कि छीलने वाला इसे खा जायेगा लेकिन लोगों की सोच को झुठलाते हुए उस चिम्पैंजी ने छीला हुआ केला खुद ना खा कर अपने साथी को खिला देता है। इस नज़ारे को देख कर हर देखने वाला हैरान रह जाता है।

