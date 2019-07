अगर आप कर सकते हैं ये काम तो यहां मिल रहा है मेट्रो में फ्री में यात्रा करने का मौका

नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली ( delhi ) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने राजधानी में महिलाओं के लिए मेट्रो में मुफ्त सफर की बात कही थी। दिल्ली सरकार इस नई योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल ( viral ) हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि 30 बार उठक-बैठक लगाकर आप मेट्रो में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। चलिए पूरा मामला जानते हैं।

कहा का है वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया ( social media ) पर वायरल हो रहा वीडियो मास्को का है। यहां के एक मेट्रो ( metro ) स्टेशन का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोगों को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। फ्री टिकट पाने के लिए यात्रियों को महज 30 बार उठक-बैठक करना पड़ रहा है। ऐसे में जो कोई भी दो मिनट के अंदर 30 सिटअप्स कर पा रहे हैं, उन्हें मेट्रो में फ्री यात्रा का मौका मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सब लोगों को स्वास्थ के प्रति सजग बनाने के लिए किया गया है।

.@ArvindKejriwal At Moscow's ( Russia ) metro rail station if you do 30 situps you get free train ticket.Citizen Health Plan by the Government, rather just offering free ride on tax payer money.#ThursdayThoughts #ThursdayMotivation pic.twitter.com/IE1y96YeyM