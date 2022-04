अंडों की हिफाजत के लिए 40 सेकंड तक मौत का सामना करती रही मां, वीडियो वायरल

एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए मौत से भी नहीं डरी और करीब 40 सेकंड तक मौत का सामना करती रही। वो अपने अंडों की हिफाजत के लिए मौत से भागने की बजाय वहीं खड़ी रही।

माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। वो खुद से पहले अपने बच्चों की जरूरतों को देखती है, उसकी सुरक्षा देखती है। माँ अपने बच्चे की परवाह करना कभी नहीं छोड़ती लेकिन ये केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। चाहे कोई मनुष्य हो या कोई जानवर या पक्षी, हर माँ अपने बच्चे के लिए उतनी ही ममता रखती है। एक ऐसी ही ममतामयी मादा पक्षी का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मादा अपने अंडे को सेंक रही है लेकिन मौत सामने आने के बाद भी अंडों की हिफाजत करती रही। इस घटना से जुड़ी वीडियो भी वायरल हो रही है।

Mother Bird fighting with death for 40 second to save its egg