जान पर खेलकर मां ने बेटे की बचाई जान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video!

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर इन दिनों एक हाथी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक हाथी का बच्चा बाढ़ में फंस जाता है। फिर हथिनी नीचे उतरकर उसे निकालती है।

पानी काफी तेज बह रहा है। हथिनी के साथ एक और हाथी भी जो उसकी मदद कर रहा है। दोनों ने मिलकर पानी में डूब रहे हाथी को बच्चे को बचा लिया। अनोखा और दिल को छू लेने वाला ये नज़ारा उत्तरी असम (Assam) के उदालगुड़ी (udalguri) का है।

इस शानदार वीडियो को Shantanu N Sharma नाम के शख्स ने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि 'मदर '

पहेल वीडियो देख लें..

MOTHER 🙏

(Assam media reports say it’s in Bornadi near Udalguri) #AssamFloods pic.twitter.com/HGsA58HkvL