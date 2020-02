भूलक्कड़ मां के कारनामे देख लोग हुए हंसने को मजबूर, वायरल हुआ वीडियो

नई दिल्ली। अक्सर हम चीजें रखकर भूल जाते हैं, लेकिन कोई अपने बच्चे को भी भूल (forget) सकता। ये बात शायद ही हजम होगी, लेकिन ऐसा कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो (viral video) में देखने को मिला। जहां एक मां स्कूल के लिए अपने बच्चों को छोड़ने तो निकली, लेकिन वो कार की सीट पर उन्हें बिठाना ही भूल गईं।

सोशल मीडिया पर महिला का ये फनी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मालूम हो कि @torrespriss नामक एक ट्विटर यूजर ने घटना का वीडियो शेयर किया था। वीडियो के मुताबिक एक मां अपने बच्चों को कार से स्कूल छोड़ने निकली थी। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एहसास हुआ है कि बच्चे तो गाड़ी में बैठे नहीं हैं। इसके बाद वो अपनी गलती पर जोर-जोर से हंसने लगीं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो को करीब 4 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। जबकि 1300 से ज्यादा लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है।

अब तक इस वीडियो को करीब 35 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो में आप महिला को अपने कारनामे पर रिएक्ट करते हुए सुन सकते हैं। महिला कहती हैं, ‘वे कार में नहीं हैं। मुझे वापस उन्हें लेने जाना होगा। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं कैसे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ आई।’

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 i can’t stop laughing 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR