पाक क्रिकेटर Umar Akmal ने लिखा- ‘Mother from another brother, लोगों ने पूछा- कहां से सिखी इतनी खतरनाक इंग्लिश?

नई दिल्ली। जब आपका कोई दोस्त आपके लिए बहुत खास होता है आप लोगों से अक्सर उसका परिचय करवाते हुए कहते हैंBrother from another Mother । जिसका मतलब होता है कि वो शख्स आपका भाई है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल (Umar Akmal) ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzak) के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। फोटो को शेयर करते हुए उमर ने एक बड़ी गलती कर डाली। जिसके चलते अर्थ का अनर्थ बन गया और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल, फोटो शेयर करते हुए उमर अकमल (Umar Akmal) ने कैप्शन में 'Brother from another Mother' की जगह 'Mother from another brother लिख दिया था। हालांकि कुछ देर बाद जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके थे।

लोग उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर उन्हें ट्रोल करने लगे। इतना ही नहीं ट्विटर पर #UmarAkmalQuote भी ट्रेंड होने लगा।लोगों ने उन पर एक से बढ़कर एक मीम्स बनाए गए।