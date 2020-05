लॉकडाउन ने बदल दिया बिहार का वातावरण, गांव से दिखने लगा हिमालय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। जिसको रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से रेल, बस से लेकर सभी यातायात बंद हैं। यहां तक की छोटी- बड़ी फैक्ट्री भी बंद हैं।लोग पिछले एक महीने से अपने घरों में कैद है।

लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से जहां एक तरफ लोगों को राशन से लेकर जरूरी सामानों की दिक्कत हो रही है वहीं दूसरी तरफ ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए वरदान साबित हो रहा है।

पर्यावरण को दमघोटू प्रदूषण से राहत मिल रही है। इसका साफ नजारा बिहार के सीतामढ़ी में देखा गया है, जहां प्रदूषण के कम होने की वजह हिमालय की चोटियां साफ दिखने लगी हैं। जो पहले प्रदूषण की वजह से नहीं दिखती थीं।

When people of Singhwahini village, Bihar saw Everest from their own houses. They say this happened after decades. Courtesy @activistritu. pic.twitter.com/X0SQtZe22T