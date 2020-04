पुलिसवाले बने भूत, बीच सड़क खड़े होकर कर रहें लोगों को जागरूक

नई दिल्ली। कोरोना की चपेट से बचने के लिए सरकार जहां लॉकडाउन का सहारा ले रही है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी अपने-अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में भी पुलिस ने अनोखे तरीके से लोगों को कोरोना नामक महामारी से बचने के तरीके बताएं। इसके लिए पुलिसवालों ने भूत का भेष धारण किया।

Indore police take 'Ghost look' to aware people against Covid-19 #COVID2019india #Indorelockdown #IndoreFightsCorona pic.twitter.com/1qMlBMCpGn