महेंद्र सिंह धोनी का ये नाम जानते हैं आप? इस नाम से उन्हें पुकारते हैं उनके फैंस

नई दिल्ली: क्रिकेट के इतिहास में अब तक महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhno ) जैसा खिलाड़ी शायद ही कोई आया है। माही हर क्षेत्र में चाहे फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, कप्तानी हो या और कुछ और वो हर जगह बेहतर प्रदर्शन करते हैं। धोनी जिस तरह मैदान पर विकटों के बीच दौड़ लगाते हैं उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यही नहीं विकेटों के पीछे रहकर धोनी बिजली से भी तेज रफ्तार में स्टंपिंग करते हैं। वो मैदान पर काफी कूल अंदाज में रहते हैं, जिसके चलते उन्हें सब लोग 'कैप्टन कूल' के नाम से बुलाते हैं। लेकिन माही का एक और नाम है और इस नाम को उनके फैंस उन्हें आईपीएल में खासकर बुलाते हैं।

दरअसल, आईपीएल ( IPL ) के मैचों में धोनी चेन्नई सुपरकिंग्स ( Chennai Super Kings ) की तरफ से बतौर कप्तान खेलते हैं। जहां उन्हें सब लोग 'थाला' करके बुलाते हैं। वहीं बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में माही से पूछा गया कि दक्षिण भारत के फैंस उन्हें थाला बुलाते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है? इस पर उन्होंने कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें निकनेम थाला मिला, उनके लिए ये महज एक निकनेम नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माही ने कहा कि वो जब भी दक्षिण भारत में होते हैं तो लोग मुझे असली नाम की जगह थाला कहकर ही पुकारते हैं। इस शब्द को सुनते ही मैं समझ जाता हूं कि कोई मुझे बुला रहा है।

The name #Thala is very special and I'm thankful to the fans for the love bestowed on me 🙏 pic.twitter.com/ZN9VTUe0vM