धोनी की रिटायरमेंट की खबरों के बीच फैंस ने कही ये बात, क्या माही मानेंगे?

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ( NewZealand ) के हाथों हार मिली। इसके बाद तो टीम इंडिया के साथ-साथ पूरा देश दुखी है और हो भी क्यों न वर्ल्ड कप के इतने पास पहुंचकर हम हार जो गए। इस बीच खबरें आ रही हैं कि अब महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद से ही लोग अपने-अपने तरीके से माही से संन्यास न लेने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया ( social media ) पर ये मुद्दा काफी वायरल ( viral ) हो रहा है।

Namaskar M S Dhoni ji.Aaj kal main sun rahi hun ke Aap retire hona chahte hain.Kripaya aap aisa mat sochiye.Desh ko aap ke khel ki zaroorat hai aur ye meri bhi request hai ki Retirement ka vichar bhi aap mann mein mat laayiye.@msdhoni — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 11, 2019

#donotretiredhoni plz apki bina ye india adhura h apke bina meko Chain nai ap hmesa mere hero god rhoge..ap plz kuch din aur ruk jaiye apni fan ke khatir itna din desh ke liye khele ho plz kuch din apni fan ke liye b khel lo god.🙏🙏🙏 @msdhoni — MS DHONI FC (@AVINASH19MISHRA) July 11, 2019

क्या कह रहे हैं लोग

अगर हम कहें कि भारतीय क्रिकेट को अगर किसी ने एक मुकाम पर पहुंचाया है, तो वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) का। तो इसमें शायद कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अब उनके संन्यास की खबरों को लेकर पूरा देश दुखी है। वहीं गीतकार लता मंगेशकर ( Lata Mangeshkar ) ने धोनी के संन्यास को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा 'नमस्कार महेंद्र सिंह धोनी जी। आजकल मैं सुन रही हूं कि आप रिटायर होना चाहतें हैं। कृपया आप ऐसा मत सोचिए। देश को आप के खेल की जरूरत है और ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कि रिटायरमेंट का विचार भी आप मन में मत लाइए।' वहीं लोग भावुक होकर माही से गुजारिश कर रहे हैं कि आप संन्यास मत होना।

रिटायर मत होना माही

ट्विटर ( Twitter ) पर एक यूजर ने लिखा 'धोनी आप एक बेस्ट विकेटकीपर, फिनिशर और हमेशा ही मेरे कप्तान हो।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा ' धोनी प्लीज रिटायरमेंट के बारे में सोचना मत और लेना भी मत। हम सब आपसे प्यार करते हैं और हम सबको आप पर विश्वास है माही।' ट्विटर पर 'MS DHONI FC' की तरफ से लिखा गया 'प्लीज आपके बिना ये इंडिया अधूरा है आपके बिना मुझे चैन नहीं आप हमेशा मेरे हीरो भगवान रहेंगे। आप प्लीज कुछ दिन और रूक जाएं अपने फैन के खातिर इतने दिन देश के लिए खेल लो। प्लीज कुछ दिन अपने फैन के लिए भी खेल लो भगवान।' सोशल मीडिया पर माही के लिए लोगों का ये प्यार देखकर लगता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं।