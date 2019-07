सोशल मीडिया पर लोग धोनी को क्यों कह रहे हैं 'चीता', यहां जान लीजिए वजह

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के खेले जा रहे मैचों में गुरुवार को मैनचेस्टर के मैदान पर टीम इंडिया और वेस्टइंडीज ( westindies ) टीम के बीच भिड़ंत हुई। जहां विराट सेना ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 125 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने गेंदबाजी के दम पर इस मैच को जीत लिया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) ने विकेटकीपिंग के दौरान कुछ ऐसा किया कि अब सोशल मीडिया पर लोग उन्हें 'चीता' कहकर बुला रहे हैं।

