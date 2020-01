झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के सामने महेंद्र सिंह धोनी ने बजाई पत्ते से सीटी, वीडियो वायरल

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) एक ऐसा नाम है कि वो जब भी कुछ करते हैं तो सुर्खियों में आ जाते हैं। भले ही उन्होंने फिलहाल क्रिकेट से दूर बना रखी हो, लेकिन वो अब नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल, धोनी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो पत्ती से सीटी बजाते हुए नजर आ रहे हैं।

Jharkhand: Chief Minister Hemant Soren and Mahendra Singh Dhoni at an event at JSCA Stadium in Ranchi. pic.twitter.com/fHO0qAirnk