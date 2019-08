गर्भवती महिला को लेकर ड्राइवर ने प्लेटफार्म पर दौड़ाया ऑटो, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर मुंबई के एक रिक्शे वाले का वीडियो वायल हो रहा है। इस रिक्शेवाले ने रेलवे स्टेशन पर ही ऑटो दौड़ा दिया। रिक्शेवाले ने ऐसा क्यों किया इसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

दरअसल, बीते रविवार को मुंबई में खूब बारिश हो रही थी। इस वजह से विराल रेलवे स्टेशन में पानी भर गया था और लोकल ट्रेन काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ट्रेन में एक गर्मभवती महिला थी। जिसे अस्पताल ले जान के लिए ऑटो चालक ने ये कारनामा किया। वह ऑटो रिक्शा लेकर प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच गया।

#WATCH Mumbai:Auto-rickshaw driver took rickshaw on platform at Virar Railway Station on Aug4 to pick a pregnant woman to take her to the hospital.RPF didn't arrest him immediately as the "lady was in extreme labour pain,but he was later arrested&released with a warning by court" pic.twitter.com/eckppwGtr2