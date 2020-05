पुलिसकर्मी ने दी कोरोना को मात, कहा- वर्दी ने दी लड़ने की ताकत

नई दिल्ली। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video) भी हुआ था। वीडियो में एक पुलिस वाला एम्बुलेंस के अंदर घुसते नजर आ रहा था। जो की कोरोना (coronavirus) संक्रमित है। पुलिसकर्मी (Police man) गाड़ी के अंदर जाने से पहले लोगों से कहता है, 'मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं जल्द लौटूगां। अब ये पुलिस वाला कोरोना को हरा कर लौट आया है।

Our 29 year old #CoronaWarrior is back. He is hale & hearty and looks forward to report back on duty. Welcome back, hero! #AamhiDutyVarAahot #MumbaiPoliceOnDuty #MumbaiFirst #TakingOnCorona pic.twitter.com/EpIKP58q7P

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने इस पल का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। जिसके कैप्सन में लिखा है कि 'हमारा 29 वर्षीय फ्रंटलाइन वॉरियर, वापस आ गया है। वे जल्द ही ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहता है।

बता दें कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ये पुलिसकर्मी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमारा 29 वर्षीय फ्रंटलाइन वॉरियर, कोरोना पॉजीटिव पाया गया है।

Our 29 year old frontline warrior, who tested positive for coronavirus , just summarised what we’ve been meaning to tell you all along - काही टेंशन घेऊ नको रे, मित्रा! #AamhiDutyVarAahot #MumbaiPoliceOnDuty #MumbaiFirst#TakingOnCorona pic.twitter.com/tNJWg7Ljsv