पब्लिक को कोरोना से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने लिया इरफान का सहारा

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। चीन के वुहान शहर में पैदा हुआ ये वायरस अब तक पूरी दुनिया में पहुंच चुका है।30 लाख से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं ये वायरस 3 लाख के करीब लोगों की जान ले चुका है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हजार के पार हो गई है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ( Mumbai Police) ने कोरोना पर एक ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Re-Meme-Bering Irrfan



You have given the world many ways & means to keep you alive in our memories! #RememberingIrrfan #StayHome #StaySafe #TributeToTheLegend #RIPIrrfanKhan pic.twitter.com/cxQfmrcKOA