पब्लिक को कोरोना से बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने लिया राहत इंदौरी का सहारा, कहा- ‘बुलाती है मगर जाने का नईं’

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। चीन के वुहान शहर में पैदा हुआ ये वायरस अब तक 142 से ज़्यादा देशों में पहुंच चुका है। 200,000 से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं ये वायरस 7000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। भारत में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 175 हो गई है।

रोजाना कई मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना (coronavirus) के चलते भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वायरस के कारण 168 ट्रेनों को 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया है। देश के कई शहरों में लॉकडाउन हो रखा है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ( Mumbai Police) ने कोरोना पर एक ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, मुंबई पुलिस ( Mumbai Police) ने आज 10 :20 बजे कोरोना को लेकर एक फनी मीम शेयर किया है। पुलिस ने मीम के अंदाज में कोरोना वायरस एडवाइजरी है। मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में मशहूर शायर राहत इंदौरी की फोटो भी लगाई।फोटो के उपर इंदौरी साहब के गजल ‘बुलाती है मगर जाने का नईं’ (Bulati Hai Magar, Janeka Nai) लिखा हुआ है। वहीं फोटो के कैप्शन में लिखा है कि, ‘जो वायरस है वो फैलाने का नहीं।’ (Jo Virus Hai Vo Phaillane Ka Nai)

इस फनी मीम के जरिए मुंबई पुलिस का कहना है कि अगर आपको कोरोना वायरस है वो आप इसे बाहर मत फैलाए। अपने घरों में रहें, पब्लिक प्लेस में ना जाएं। अब लोग इस मीम को खूब शेयर कर रहे हैं साथ ही प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं

