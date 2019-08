मुंबई में सफाई कर्मचारियों ने पीएम मोदी के अभियान का उड़ाया मजाक, नदी में किया ये गंदा काम

नई दिल्ली। मुंबई के सफाई कर्मचारियों ( mumbai sanitation staff Video ) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ( Viral Video) हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन पर सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में सफाई कर्मचारी कचरा डंप करने की जगह उसे नदी में फेंकते दिख रहे हैं। बता दें कि यह मामला ठाणे जिले के भिवंडी इलाके का है।

स्वच्छता विभाग को नोटिस

इस वीडियो के सामने आने के बाद शेलार ग्राम पंचायत ने शनिवार शाम को स्वच्छता विभाग के कर्मचारी सुनील चन्ने को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे दो दिनों के अनंदर इस बारे में जवाब मांगा गया है।

बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है सफाई कर्मचारी ( mumbai sanitation staff ) कूड़ा लेकर आते हैं और नदी में डालने लगते हैं। उस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद सफाई कर्मचारी कूड़ा गाड़ी चालक को कामवरी नदी के अंदर कचरा डालने के लिए कह रहा है।

वीडियो में एक व्यक्ति की ओर से मराठी में सफाई कर्मचारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह नदी में कचरा नहीं डाले, क्योंकि यह नदी को प्रदूषित करेगा। लेकिन कर्मचारी उसकी बात नहीं मानता और चालक को नदी में कचरा डंप करने का निर्देश देता है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मुंबई का है और बीएमसी कर्मचारी ( BMC staff ) इसमें कचरा डंप कर रहे हैं।

बीएमसी की प्रतिक्रिया

Sir this is not MCGM vehicle. https://t.co/Dj6zOy5dGM pic.twitter.com/pBLeyawZlk