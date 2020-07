Mumbai: बीच सड़क कार में पति को गर्लफ्रेंड संग पकड़ा, VIDEO में देखें फिर पत्नी ने क्या किया?

नई दिल्ली।

मुंबई ( Mumbai ) में पति, गर्लफ्रेंड और पत्नी ( Wife Caught Husband with Girlfriend ) के बीच जोरदार हंगामा हुआ। जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। दरअसल, एक महिला एक कार के आगे खड़ी होकर हंगामा करने लगी। एकबारगी तो माजरा समझ में नहीं आया, फिर पता चला कि वह कार उसके पति की थी, जो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। महिला ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। महिला उसकी कार के आगे खड़ी हो गई और जमकर हंगामा करने लगी। विवाद के कारण सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। इस घटना का वीडियो ( Mumbai Couple Fight Video ) भी सामने आया है।

It seems a husband is with some other female in the car. Caught by wife, at Peddar Road. #yehtohgaya pic.twitter.com/hVa2XA52lY