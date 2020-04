सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रहस्यमयी जीव का वीडियो, लोगों ने दी गजब की प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली। दुनिया में कई अजीबो-गरीब जीव होते हैं, जिनके बारे में न तो कभी सुना है और न ही देखा। सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें एक काले रंग का विचित्र-सा दिखने वाला जीव नजर आ रहा है। इसे देख लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे रहस्यमयी जीव मान रहे हैं। तो वहीं ज्यादातर लोगों का कहना है कि ये एलियन या उससे संबंधित है।

कुछ लोगों ने इस जीव की तुलना हॉलीवुड मूवी मार्वल में दिखाए गए खलनायक एलियन वेनम से की है। मालूम हो कि इस वीडियो को 2 हफ्ते पहले अपलोड किया गया था। इसे ट्विटर यूजर @sunnyarkade ने अपलोड किया था। इस अनोखे कीड़े जैसे जीव का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था कि कोई भी जानता है कि यह क्या है?

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td