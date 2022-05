समुद्र किनारे मिल रहीं हैं दर्जनों बच्चों की गुड़ियाँ, वैज्ञानिक भी हैं खौफ में

weird news: एक समुद्र तट पर वैज्ञानिकों को रहस्यमयी तरीके से गुड़िया मिल रही हैं जो बेहद अजीब हैं। वैज्ञानिक भी इन्हें देखकर हैरान हैं।

बच्चों के खेलने वाले खिलौने तो कई हैं लेकिन गुड्डे-गुड़िया से उनका लगाव कुछ अलग ही होता है। परंतु फिल्मों में अक्सर गुड़िया को लेकर खौफ़नाक और भूतों से जोड़कर दिखाया जाता है। ऐसे में गुड़िया को लेकर लोगों में काफी डर देखने को मिला है। आप कहीं जाएँ और सड़क पर गुड़िया मिल जाए तो आप एक पल को डर जाते होंगे कि कहीं उसपर कोई जादू-टोना तो नहीं किया गया। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों को समुद्र किनारे दर्जनों गुड़िया देखने को मिलीं जिसे देख उनके होश उड़ गए।

Mystery as scientists discover dozens of creepy dolls along the beach