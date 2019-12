रात 2 बजे स्टेशन पर बैठी थी लड़की, नही लगा पिता का फोन तो इस नंबर ने की मदद

नई दिल्ली: हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ पहले दुर्ष्कम और फिर हत्या मामले ने हर किसी को चौंकाया। वहीं पुलिस ने जिस तरह से 'तेरा केस-मेरा केस' वाला रवैया अपनाया। ये देखकर हर कोई हैरान था। सोचकर देखिए कि कोई लड़की मदद की गुहार लगा रही हो और पुलिस वाले कहें कि ये हमारे थाने का केस नहीं है, तो कैसा लगेगा। लेकिन इन सबके बीच सोशल मीडिया ( social media ) पर डायल 1091 की काफी तारीफ हो रही है।

19 yr old Manisha was safely escorted by us till her home last night at 2am. from the Railway Station.



She tried contacting her parents on phone, but couldn't connect.



She then dialled 1091,

We helped her reach Home safely !#HomeDrop#NagpurPolice#AlwaysThere4U pic. Twitter .com/pAsdUoFFyc