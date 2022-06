यहाँ की महिलायें सिर्फ अपनी शादी के दिन नहाती हैं, ऐसे रखती हैं पूरी लाइफ खुद को फ्रेश

weird news: दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां की महिलायें अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार नहाती हैं। ये फिर भी काफी फ्रेश रहती हैं।

दुनिया में कई रहस्य हैं और अजीब परम्पराएं भी हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका रहन-सहन और खान-पान अक्सर हैरान करता है। आज भी आधुनिक दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहां के लोग अपनी परंपराओं को निभाने के लिए आगे रहते हैं। एक ऐसी आदिवासी जनजाति जी जहां की महिलायें अपने पूरे जीवनकाल में केवल एक बार नहाती हैं। ये जनजाति अफ्रीका के नामीबिया में रहती है है और इसका नाम हिम्बा जनजाति है।

Namibia Himba tribe women bath only once in their entire life