वैज्ञानिकों ने बनाया कमाल का Device, देगा कोशिका के अंदर की पूरी जानकारी!

बाथ यूनिवर्सिटी के बायोलॉजी और बायोकैमिस्ट्री (Department of Biology and Biochemistry at the University of Bath) के वैज्ञानिकों ने एक खास उपकरण (Tracking device) बनाने में सफलता पाई है जो कोशिका (Cell) के अंदर ही रहकर उसकी गतिविधि की जानकारी देगा।