Corona संकट के बीच इतिहास रचने को तैयार है America, कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा मिशन

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना महामारी (Coronavirus) से निपटने में लगी हुई है। लेकिन America इस कोरोना काल में भी अंतरिक्ष में मानव मिशन (Human mission) भेजने की तैयारी कर रहा है। 21 जुलाई 2011 के बाद अब पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा(Nasa) ने मिशन की डेट भी फाइनल कर ली है। ये मिशन अब से 48 घंटे बाद शुरु हो जाएगा। 27 मई 2020 को शाम 4.33 बजे नासा दो अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट में बिठाकर ISS पर भेजेगी।

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq

साल 2011 के बाद अब पहली बार अमेरिकी धरती से कोई मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा। इस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ले (Robert Benken and Douglas Hurley) को चुना गया है। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन (Space X Drgaon) से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। Space X अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी है।

SPECIAL EVENT: We invite you to experience #LaunchAmerica virtually! From your home, you can:



🚀 Take virtual tours

🐉 Practice docking @SpaceX Crew Dragon

📺 Watch NASA TV coverage

👨‍🚀 See astronauts launch to space on May 27



RSVP to be part of history: https://t.co/Dqzp3bzMD7 pic.twitter.com/FEBl8bZ5nv