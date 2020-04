अंतरिक्ष से रात 9 बजे ऐसा दिखा भारत, नासा ने जारी की तस्वीरें! जानें क्या है इस दावे की सच्चाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील(PM Modi 9 PM 9 Minutes Appeal) के बाद आज देशभर में लोगों ने दीया और मोमबत्ती जलाकर एकजुटता का सबसे बड़ा संदेश दिया । इसके साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और वीडियो भी खूब शेयर किया। वहीं कुछ लोग एक तस्वीर शेयर करते हुए बता रहे हैं कि इसे नासा ने भेजा है। इस तस्वीर को सैटेलाइट से लिया गया है। जिसमें पूरा भारत जगमगाता नजर आ रहा है।

तस्वीर शेयर करने के साथ-साथ लोग लिख रहे हैं कि ये तस्वीर आज रात 9:03 PM की है जब सभी लोग अपने घरों की लाइट बंद करके पूरे देश में दीये जला रहे थे और पूरा देश रोशनी से जगमगा रहा था।

India Lights Up as seen from Space..NASA photos of India showing solidarity by lighting Lamps

Nasa releases latest image after India expresses solidarity on 05.04.2020 at 21:06 pic.twitter.com/7kJRseYgan