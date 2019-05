सोशल मीडिया पर उठी सिद्धू के इस्तीफे की मांग, राहुल गांधी को लेकर कही थी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव ( lok sabha election ) के परिणाम आ चुके हैं। इन चुनावों में एनडीए एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में समूचा विपक्ष कुछ नहीं कर पाया और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं कांग्रेस ( Congress ) अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने गढ़ अमेठी से हार गए। वहीं इन सबके बीच अब सोशल मीडिया पर लोग कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला लोग ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं, तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं।

मौजूदा समय में सिद्धू पंजाब कैबिनेट में मंत्री हैं। वहीं 23 मई के दिन वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे और इसका कारण था कि लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया ( social media ) के यूजर्स के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि अगर अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) हार जाते हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये साफ हो गया कि राहुल वायनाड सीट से तो जीत गए, लेकिन अमेठी सीट पर वो स्मृति ईरानी से हार गए। इसके बाद लोगों ने सिद्धू को उनका वादा याद दिलाया।

There are calls for Congress’ Navjot Singh Sidhu to resign after Smriti Irani won in Amethi against Rahul Gandhi. https://t.co/aEKcIR6k8N