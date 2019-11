फेक अलर्ट: सिखों की आबादी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये बड़ा झूठ, सच्चाई आ गई सामने

नई दिल्ली: भारत देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। सबके बीच आपसी भाईचारा भी है। साथ ही सब लोग अपने-अपने त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं दुनिया भर के कोने-कोने में भी ये लोग मौजूद हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ( navjot singh Siddhu ) का बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सिख धर्म के लोगों की संख्या को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है।

Sidhu @sherryontopp expressing the love and adulation of 14 crore Sikhs for PM @ImranKhanPTI as #PakistanOpensKartarpur #KartarpurCorridor pic.twitter.com/CDGxdnoEJC