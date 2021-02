इस गंभीर बीमारी से जूझ रहीं हैं Neha Kakkar, रियलिटी शो में किया खुलासा

नई दिल्ली। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) इन दिनों अपनी शादी को लेकर काफी चर्चे में रह रही हैं वो अक्सर अपने पति के साथ रोमांस करते हुए की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। जो काफी तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन शादी के बाद नेहा ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में एक रियलिटी शो के दौरान नेहा ने बताया कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और कई बार इसकी वजह से वह कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता हैं।

