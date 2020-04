सोशल डिस्टेंसिंग: शख्स ने आसमान के नीचे बनाया सिनेमा हॉल, सभी पड़ोसियों के साथ देखी फिल्म

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से हुए इस लॉकडाउन की में सब कुछ ठप्प पड़ा हुआ है। रेल, बस, सिनेमा सब बंद है। लोग अपने -अपने घरों में बंद है। सरकार लोगों से सोशल डिस्टेनस बनाने की अपील भी कर रही है।डॉक्टरों ने भी इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए सोशल डिस्टोंसिंग (Social Distancing) को ही कारगर बताया है। लेकिन कुछ लोग इस लॉकडाउन में भी अपने कमाल के आइडिया से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं वो भी सोशल डिस्टोंसिंग के साथ।

दरअसल मामला आयरलैंड के Cork का है। यहां के रहने वाले Scott Duggan ने सोशल डिस्टोंसिंग (Social Distancing) का पालन करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ एक बेहतरीन फिल्म देखी। ऐसे उन्होंने एक प्रोजेक्टर की मदद से किया। Scott ने प्रोजेक्टर की मदद से गली के घर की एक दीवार पर Gentlemen Prefer Blondes फिल्म चलाई और सॉउन्ड कि दिक्कत ना हो इसलिए एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट किया। इसके बाद उनके सभी पड़ोसियों ने उनके साथ फिल्म का आंनद उठाया।

My neighbour @scottduggan had the most beautiful idea to project classic movies for our terrace, listening to the movie on an FM signal sitting in our own separate front gardens made us all feel a little less alone :) donations went to @AgeAction pic.twitter.com/8lhEnYW21l