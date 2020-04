सरकार की हिदायत, कोरोना मरीजों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर ना करें शेयर

नई दिल्ली।

देश में कोरोना ( Coronavirus in India ) का कहर जारी है। लॉकडाउन ( COVID-19 ) के बावजूद कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, 5 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस ( Coronavirus Updates ) की चपेट में आ चुके है। इसी बीच सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के लिए एडवाइजरी ( Govt Advisory for Social Medoa ) जारी की है। सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स को हिदायत दी है कि, कोरोना मरीजों के नाम व पते आदि जुड़ी जानकारी शेयर ना करें।

Never disclose on social media name or address of those affected by COVID-19 or under quarantine: Govt advisory