वायरल हो रही ये दिल छू लेने वाली वीडियो, 'कंधे पर स्कूल बस्ता टांगे, देश की जिम्मेदारी निभा रहे ये बच्चे'

सोशल मीडिया पर दो बच्चों द्वारा किए गए एक नेक कार्य की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सड़क पर खुले मैनहोल के पास से गुजरने के बजाय, दोनों बच्चों ने यह सुनिश्चित करते दिखे कि वे इसके बारे में कुछ करें और सभी को जिम्मेदार नागरिक बनने का तरीका दिखाएं।

'Never Too Young To Make A Difference': Twitter Video Of Children Covering A Manhole Is Winning Hearts Online