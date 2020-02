Budget 2020: सोशल मीडिया पर उड़ा बजट का मजाक, यूजर बोले- 'बलिदान देना होगा'

नई दिल्ली। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने शनिवार को बजट 2020-21 (Budget 2020) पेश किया।सरकार ने इस बजट (Union Budget 2020) में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट आने के बाद सोशल मीडिया पर बजट 2020 हैशटैग ट्रेंड करने लगा। इस बजट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर लगातार मीम शेयर किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टैक्स में कटौती के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सागर नाम के एक यूजर ने लिखा है- #Budget2020 इस प्रकार हैं, “मैं आपसे प्यार करता हूं लेकिन एक दोस्त के रूप में वहीं, एक अन्य यूजर ने फिर टिक टॉक वीडियो का मीम शेयर किया है।

रोहित चहल ने बताया #BudgetSession2020 भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राशी :

स्वास्थ्य - 69000 cr.

शिक्षा - 993000 cr.

राष्ट्रीय कौशल विकास - 3000 cr.

स्वच्छ भारत मिशन - 12300 cr.

परिवहन अवसंरचना - 1.7 लाख cr.

पावर एनर्जी - 22000 cr.

पर्यटन - 2500 cr.

रितू सिंह ने लिखा- #बजट एक धोखा है, सब फेकमफांक है, जान लीजिए...अभी भी मौका है!!! #DelhiElections2020

Today's budget in a nutshell:



Masala Dosa price slashed from Rs 50 to Rs 40 !!



But from now, there will be no chutney. Those who want chutney can buy it separately for just Rs 15 along with the 40 rupees Dosa. #बजट2020 #UnionBudget2020 #Budget2020