दूरदर्शन बच्चों के लिए लाया मजेदार चैलेंज, जानें कैसे ले सकते हैं भाग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) है। लोग पिछले एक महीने से घरों में हैं। स्कूल से लेकर कोचिंग सेंटर सब बंद हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनके पास अपने बोरीयत करने के कम ही साधन हैं। ऐसे में दूरदर्शन बच्चों के लिए एक मजेदार चैलैंज (Lockdown Challenge )लेकर आया है।

दरअसल, ये चैलैंज डी डी न्यूज (DD New) की तरफ से आयोजित किया गया है। जिसका उद्देश्य बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखना है और साथ ही लॉकडाउन अवधि के दौरान उनको कुछ नया सिखने के लिए प्रेरित करना है।

इस चैलेंज में डी डी न्यूज ने दर्शकों से अपने बच्चों की छवियों और वीडियो क्लिप को साझा करने के लिए कहा है, जिसमें वे कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो को भेजने के साथ साथ बच्चे का नाम, उम्र और स्कूल साझा करना जरूरी है।

इस चैलैंज में हिस्सा लेने वाले लोगों को # #lockdownchallenge के साथ वीडियो को ट्विटर हैंडल @DDNewslive को भेज देना हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों की तस्वीर, वीडियो को प्रडीडी न्यूज़ के किड्स टाइम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा।