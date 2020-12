ऑनलाइन वेडिंग: अब मेहमानों के घर पर पहुंचा रहे है शादी का खाना

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ने बहुत कम बदल दिया है। हमारी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सबकुछ बदल कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से शादियों का सीजन चल रहा है। इस दौरान में शादियां में पहले की तरह बहुत सारे लोग शामिल नहीं हो रहे है। शादी में होने वाली कई प्रकार की रस्में भी बदल गई है। सरकार ने भी शादी को लेकर कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर रखें है। हाल ही में ऑनलाइन वेडिंग का अनोखा मामला सामने आया है। इन दिनों एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इसके तहत शादी का खाना मेहमानों के घर पहुंचाया जा रहा है। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

शादी का खाना मेहमानों के घर पर डिलिवर

कोरोना काल के दौरान इन दिनों ऑनलाइन वेडिंग में एक नया ट्रेंड चल रहा है। शादी में खास—खास रिश्तेदार ही शामिल हो रहे है। इनके अलावा भी कुछ रिेश्तेदार और करीब दोस्त रह जाते है। उनके लिए शादी का खाना उनके घर पर डिलिवर करा रहे है। सोशल मीडिया पर एक परिवार की एक ऐसी ही स्टोरी सामने आया आई है। यूजर्स को यह आइडिया खूब पसंद आ रहा है।

नया ट्रेंड

एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल में एक परिवार ने Kalyana Sappadu (शादी का खाना) अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में हर गेस्ट को चार रंगीन बैग्स और केले के पत्ते भेजे है। सभी बैग में 4 टिफिन कैरियर होते हैं जिसमें 12 डिसेज पैक की गई है। इतना ही नहीं इसके साथ इंस्ट्रक्शन भी होते है, जो मेहमानों को बताता कि केले के पत्ते पर हर डिश को कहां रखना है।

New trend of marriage invitation. Marriage food will be delivered at your doorstep.