'Mumbai Meri Jaan' से 'Madaari' तक, कुछ ऐसा रहा है Nishikant Kamat का फिल्मी सफ़रनामा

नई दिल्ली। साल 2020 बॉलीवुड़ फिल्म इंडस्ट्री ( Film Industry ) के लिए बहुत बुरा गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संकट तो दूसरी तरफ कई दिग्गज हस्तियों का दुनिया को अलविदा कह जाना। ताजा खबर जाने माने डायरेक्टर निशिकांत कामत ( Nishikant Kamat ) को लेकर है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे निशिकांत का आज हैदराबाद ( Hyderabad ) में निधन हो गया। इस बात की पुष्टि निशिकांत के दोस्त और एक्टर रितेश देशमुख ने ट्विटर पर की। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त निशिकांत कामत। आपकी आत्मा को शांति मिले।"

I will miss you my friend. #NishikantKamat Rest In Peace. 🙏🏽 pic.twitter.com/cqEeLbKJPM