देश के इस मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है नूडल्स, दिलचस्प है वजह

भारत में कई मंदिर है और इन मंदिरों में भगवान को तरह-तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपनी-अपनी आस्था और भगवान की पसंद को ध्यान में रखते हुए प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां प्रसाद के तौर पर नूडल्स चढ़ाए जाते हैं। नूडल्स चढ़ाने के पीछे जो वजह है वो भी काफी दिलचस्प है।

भारत में कोरड़ों की तादाद में मंदिर हैं। अलग-अलग देवी देवताओं के इन मंदिरों में अलग-अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। हालांकि ज्यादातर जगह पर प्रसाद के तौर लड्डू या पेड़े चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां प्रसाद के तौर पर ना तो लड्डू और ना पेड़ा बल्कि नूडल्स चढ़ाए जाते हैं। चौंक गए ना आप लेकिन ये बिल्कुल सच है। यहां पर प्रसाद के तौर पर नूडल्च चढ़ाने के पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। तो आइए जनते हैं कि देश में ये मंदिर कहां है और किस देवी-देवता है का जिन्हें प्रसाद के रूप में नूडल्स चढ़ाए जाते हैं।

