पापियों पर नहीं गिरती इस झरने की एक भी बूंद, जानें इसके पीछे का रहस्य

दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्य हैं। कुछ काफी दिलचस्प होते हैं तो कुछ ऐसे कि उनपर यकीन करना कठिन होता है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही रहस्य हैं। यहाँ की नदियां और झरने अपने धार्मिक महत्वों के लिए मशहूर हैं। इनका इतिहास इन्हें और भी अधिक खास बनाता है। एक ऐसा ही झरना चमोली जिले के बद्रीनाथ में स्थित है। इस झरने को लेकर कहा जाता है कि ये पापियों पर नहीं गिरता है। काफी अजीब है न ये परंतु ये सच है जिसपर शायद ही आपको यकीन हो।

