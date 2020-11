कोरोना में घंटों मास्क लगाने से नर्स का चेहरा हुआ खराब, चौबीसों घंटे ड्यूटी करने से हुई ऐसी हालत

नई दिल्ली। कोरोना महामारी का असर इस समय पूरी दुनिया में चरम सीमा पर है। लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स से लेकर पूरा स्टाफ चौबीसों घंटे सेवा में लगा हुआ है। इन दिनों इन लोगों का जीवम उपकरणों से लैस युद्ध के मैदान पर सैनिकों की तरह हैं।

कोरोना से बचाने के लिए डॉक्टर और नर्स मरीजों के बीच रहकर घंटों-घंटों तक पीपीई किट पहने अपने काम में लगे हुए है जिसका असर अब उनके चेहरे पर भी पड़ने लगा है। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) के एक हॉस्पिटल से सामने आई एक तस्वीर बेहद चौका देने वाली है। एक हॉस्पिटल की नर्स (Nurse) ने अभी हाल ही में एक तस्वीर साक्षा की है जिसमें उसने बताया है कि आठ महीने तक COVID-19 के मरीजों के बीच रहने से हम लोग अब शारीरिक तनाव से होकर गुजर रहे है। इस तस्वीर में उनका (Before And After Picture) का चेहरा देखने को मिल रहा है

टेनेसी राज्य पहले से ही 4,200 से अधिक मौतों के साथ 3,30,000 से अधिक COVID-19 मामलों को दर्ज कर चुका है। डॉक्टरों को अब रोगियों को संभालना मुश्किल हो रहा है। कैथरीन नाम की यह नर्स भी उन्हीं चिकित्साकर्मियों में से एक हैं जो महामारी से निपटने के लिए मोर्चे पर काम कर रही हैं। उनकी पहले और अब की तस्वीर को देखकर लग सकता है कि उन पर तनाव कितना बढ़ गया है।

पहली वाली तस्वीर में 27 वर्षीय नर्स का मुस्कारा चेहरा काफी सुंदर लग रहा है लेकिन दूसरी तस्वीर में पीपीई किट और चेहरे पर बने मास्क के निशान से चेहरा काफी खराब हो चुका है।

कैथरीन ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए बताया कि 'शनिवार की रात, मैं अपनी शिफ्ट के बीच में थी। मैं मरीज को देखकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर अपनी पीपीई किट को बाहर निकाला। मेरे दिमाग में ग्रेजुएशन की तस्वीर सामने आ गई। मैं दिखाना चाहती थी कि पहले और अब में मेरा चेहरा कैसा दिखने लगा।'