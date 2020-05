International Nurses Day: फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जगाई दुनिया में उम्मीदों की किरण, नर्सिंग के क्षेत्र में रहा अतुलनीय योगदान

नई दिल्ली। आज जब कोरोना की महामरी से दुनियाभर में हा-हाकर मचा है, लोग वायरस के डर से अपने करीबी बीमार को छूने से कतराते हैं, ऐसे में अपनी और अपने परिवार की परवाह किये बिना मरीज की निःस्वार्थ सेवा करने वाली सफेद ड्रेस में धरती के फरिश्ते यानी नर्स जिन्हें हम सम्मान से सिस्टर कहते हैं। कभी किसी ने ये सोचा है कि आखिर उनके पेशे की शुरुआत कैसे हुई ? आज इंटरनैशनल नर्स डे पर पत्रिका की ओर से दुनियाभर के इन फ़रिश्तों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ये बात अभी से लगभग 200 साल पुरानी है, आज ही के दिन 12 मई सन 1820 में इटली के फ्लोरेंस में विलियम नाइटिंगेल और फेनी नाइटिंगेल के यहां एक सुंदर सी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की शिक्षा दीक्षा इंग्लैंड में हुई। सम्पन्न परिवार में जन्मी फ्लोरेंस का परिवार उन्हें काबिल बना कर आलीशान ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दे रहा था, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 16 साल की अवस्था से ही अपना मंसूबा जाहिर कर दिया था। मैथ, साइंस, हिस्ट्री की पढ़ाई के अलावा वो लोगों की सेवा के लिए नर्स बनना चाहती थीं। मानव सेवा की भावना उनके हृदय में हिलकोरे मार रहा था।

