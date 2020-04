सावधान: नर्स का दावा- ग्लव्स पहनना है खतरनाक, हो सकते हैं कोरोना के शिकार!

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus) से पूरी दुनिया डरी हुई है। ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है। सरकार इस वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करने का अनुरोध कर रही है। साथ ही घरों से बाहर निकलने पर मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है की ये ग्लव्स भी आपके लिए खतरा बन सकता है। जीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें ग्लव्स के बारे में ढेरों बातें बताई गई हैं।

इस वीडियो को अमेरिका के मिशीगन की एक नर्स ने बनाया है। जिसे एबीसी न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में दिख रही नर्श का नाम Molly Lixey है। मॉली इस वीडियो के जरिए बताना चाहती हैं कि कोरोना वायरस ग्लव्स के द्वारा भी फैल सकते हैं।

"This is called cross-contamination."



A Michigan nurse used paint to show how easy it is to spread germs even while wearing gloves. https://t.co/h1DXaKEOUE pic.twitter.com/lnuLrHNA5F