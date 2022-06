Weird News: मगरमच्छ जब एक बुजुर्ग के घर के बाहर आया तो बुजुर्ग खुद ही उससे फाइट करने के लिए घर से निकल गया। फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला रहा...

मगरमच्छ को दूर से देखना तो ठीक है लेकिन उसके पास जाने में लोगों की रूह कांप जाती है। भला मगरमच्छ से कौन पंगा लेगा लेकिन एक बुजुर्ग ने मगरमच्छ को देखने के बाद जो किया हैरान करदेने वाला है। वो किचन से फ्राइंग पैन लेकर उससे भिड़ने चला गया। इस लड़ाई का नतीजा देख सभी आश्चर्यचकित हैं। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये मामला है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन इलाके का जहां हेनसन नाम के एक बुजुर्ग ने मगरमच्छ से लड़ाई की। इसका वीडियो देख आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। ये काफी वायरल भी हो रहा है लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।

Old man fought with crocodile with frying pan in hand