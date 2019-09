फेक अलर्ट: राहुल गांधी की इजाजत पर मनमोहन सिंह ने काटा अपने जन्मदिन का केक? जान लीजिए सच्चाई

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को न सिर्फ पीएम के रूप में बल्कि, एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर भी जाना जाता है। 26 सितंबर को उन्होंने अपना 87वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लेकिन अब उनके जन्मदिन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Hmmm, MMS doesn’t even have the authority to cut his own birthday cake before @RahulGandhi leads his hand! Imagine how he ‘ran’ the govt for 10 years!! pic.twitter.com/jl9u7r5eqv