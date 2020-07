Landslide में बाल- बाल बचा बाइकवाला, Video में देखें खौफनाक दृश्य!

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (social media)पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक भयंकर लैंडस्लाइड का है। जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। वीडियो में दिख रहा है कि बाइक पर सवार एक शख्स रास्ते से जा रहा होता तभी अचनाक लैंडस्लाइड (Landslide ) होने लगता है। लेकिन शख्स समझदारी दिखाता हुए कट लगाता है और अपनी जान बचा लेता है लेकिन वो अपनी बाइक को नहीं बचा पाता। लैंडस्लाइड (Landslide ) के दौरान उसकी बाइक मिट्टी के ढ़ेर के नीचे आ जाती है।

That biker is the luckiest person. But do you know why such landslide happens. See how tree line stopped further slump. Best video to understand utility of trees in slope stabilisation. A simpel lesson. This is from Indonesia. Via @idnani_nandini pic.twitter.com/GU7QfrUiRH