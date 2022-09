Optical Illusion: इस तस्वीर में छिपा है चूहा, ढूँढने में 99% फीसदी लोग हुए फेल

Optical Illusion Image: सोशल मीडिया पर आप आए दिन नई पहेलियाँ देखते होंगे और उसे सॉल्व करते होंगे। एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें आपको बिल्लियों के बीच एक चूहे को ढुँढना है।

ऑप्टिकल इल्यूजन से जुड़ी तस्वीरें आए दिन देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें दिमाग को चकरा देती हैं और आपकी तेज नजर को भी धोखा देती हैं। फिर भी लोग इसे सुलझाने में अपना घंटों लगा देते हैं। इसके बाद भी कुछ पहेलियाँ सुलझ नहीं पाती लेकिन फिर भी लोग इस तरह के चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आज एक ऐसी ही तस्वीर हम आपके लिए लाए हैं जिसमें आपको बिल्लियों के बीच छिपे चूहे को ढूँढना है।

Optical Illusion: 99% of people will fail to spot the Hidden rat in 9 second