Optical Illusion: इस तस्वीर में कीड़ों के बीच छिपा हुआ है एक मशरूम, बाज जैसी नजर है तो 16 सेकंड में ढूंढ कर दिखाएं

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर आपने अक्सर लोगों को ऑप्टिकल इल्यूजन वाले क्विज गेम खेलते देखा होगा. इस तरह के गेम में लोगों को किसी भी ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर में छिपे हुए चित्र ढूंढने होते हैं।

इंटरनेट पर आंखों को धोखा देने वाली ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरें खूब देखने को मिलती हैं। इन तस्वीरों में कुछ चीजें छिपी होती हैं, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती हैं। इन तस्वीरों में छिपी चीजों को अधिकतर लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खोज पाते हैं। तस्वीरों में चीजें इस तरह से छिपाई जाती हैं कि बड़ी कोशिश के बाद भी बड़े-बड़े लोग तस्वीर में छिपी चीजें ढूंढने में फेल हो जाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।

A Mushroom Is Hidden In This Image Among The Insects, Can You Find It In Less Than 16 Seconds?