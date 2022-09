Optical Illusion: इस तस्वीर में हैं कई चेहरे, पर गाय और खरगोश कहाँ है? ढूँढने में बड़े-बड़े लोगों के छूटे पसीने

Optical Image Puzzle: इस तस्वीर में छिपे हैं कई चेहरे लेकिन आपको ढूँढने हैं केवल दो.. तस्वीर देखिए और बताइए इसमें गाय और खरगोश कहाँ छिपे हैं?

ऑप्टिकल इल्यूजन से इंटरनेट भरा पड़ा है। आए दिन कोई न कोई तस्वीर या पहेली वायरल हो रही है और लोगों को भी इसे सॉल्व करने में मजा आता है। कुछ तस्वीरों में लोग घंटों बिताने के बाद भी सही जवाब नहीं ढूंढ पा रहे तो कुछ तस्वीरें लोगों के तेज फोकस को टेस्ट कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें या पहेली दिमाग को भी चकरा दे रहे हैं ऐसे में लोगों के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन दिलचस्प बना हुआ है। आज हम एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई चेहरे हैं और उन चेहरों में से दो जानवरआपको ढूँढने हैं।

Optical Illusion: Can you find a rabbit and cow in this picture? (Source: Pinterest)