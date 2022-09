Optical Illusion: इस गली में छिपा है एक कुत्ता, आपकी नजर है बाज जैसी तेज तो 7 सेकंड में ढूंढकर दिखाएं

Optical Illusion: आँखों को धोखा देने वाली पहेलियाँ तो आप रोज सॉल्व करते हैं पर आज की इस तस्वीर में आपको छिपा हुआ कुत्ता ढूँढना है। तस्वीर को ध्यान से देखकर केवल 7 सेकंड में जवाब देने वाले की नजरे बाज से कम नहीं हैं।

ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसे विजुअल इल्यूजन के रूप में भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का भ्रम है जो हमारी आँखों को धोखा देता है और वास्तविकता को छुपाता है। आसान भाषा में कहें तो ऑप्टिकल इल्यूजन एक प्रकार का भ्रम है जिसमें हम वास्तविकता को नहीं देख पते बल्कि हमारी आँखें धोखा खा जाती हैं। चूंकि ये काफी पेचीदा होता है लोगों को इसे सुलझाने में उतना ही मजा आता है। इसको सॉल्व करने के लिए लोगों में उत्सुकता भी देखने को मिलती है। आज हम एक ऐसी ही तस्वीर लाए हैं जो काफी दिलचस्प है जिसमें आपको छिपा हुआ कुत्ता ढूँढना है।

Optical Illusion: Can You Find The Dog In This Street Within 7 Seconds?