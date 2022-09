Optical Illusion: 10 सेकेंड में केवल जीनियस लोग ही ढूंढ पाए इस तस्वीर में छिपा पक्षी, क्या आप ढूंढकर दे सकते हैं जवाब?

Optical Illusion:लोगों को सोशल मीडिया पर चीजें ढूंढने वाले ये गेम बेहद पसंद आता है। इन्हीं में से एक ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरे होती हैं जिन्हें सॉल्व करना थोड़ा मुस्किल होता है। मगर इन्हें सॉल्व करने में मजा बहुत आता है।

सोशल मीडिया पर हम अक्सर ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो हमें सोच में डाल देती हैं। ये तस्वीरें होती तो बेदह साधारण हैं, लेकिन इनमें अलग-अलग चीजें छिपी होती हैं। कई लोगों को ये चीजें पहली नजर में दिख जाती हैं, तो कई लोगों को बहुत ध्यान से देखने पर छिपी हुई चीजें नजर आती हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे या फिर बड़े भी, तरह-तरह के पजल्स सॉल्व करते नजर आते हैं, पर यह हर किसी के लिए उतना आसान नहीं होता।

Can You Find The Hidden Bird In This Image Within 10 Seconds?